Veretout fa 30: contro l'Atalanta va a caccia anche della lode

Trentesima partita consecutiva: un percorso che nessun giocatore della Roma ha toccato in questa stagione. Numeri dovuti alla necessità ma non solo: Jordan Veretout viene infatti da una striscia ininterrotta di partite giocate. Dopo aver saltato le prime due di campionato (Genoa e derby), il francese è entrato nelle rotazioni di Fonseca e non ne è uscito più: 21 partite di campionato, 6 di Europa League e 2 di Coppa Italia, quasi sempre da titolare (è subentrato in corsa solo 4 volte). E per 19 volte ha disputato tutti e 90 i minuti

(Gasport)