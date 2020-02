Sarà la prima da titolare per Carles Perez, provato anche da trequartista

Dopo aver collezionato 85 minuti tra Sassuolo (24), Bologna (33) e Atalanta (28), in tutte e tre le occasioni subentrando dalla panchina, questa sera contro il Gent Carles Perez, come confermato ieri da Fonseca in conferenza stampa, verrà schierato per la prima volta nella formazione titolare. Essendo quella belga una squadra che non fa barricate, l'allenatore giallorosso vorrebbe sfruttare le sue qualità (è rapido nel breve ed è abile nel dribbling) per mettere in difficoltà gli avversari. L'attaccante spagnolo è stato provato anche nella posizione di trequartista, ma l'impressione è che agirà inizialmente largo. Altre indicazioni di formazione: Santon favorito su Spinazzola, tornano Cristante e Veretout.

Una curiosità: Totti, con la sua agenzia, è pronto a fare il procuratore del giovane talento under 17 Cristian Volpato, giocatore australiano tesserato con la Roma a gennaio.

(Il Messaggero)