ROMA-GENT: le probabili formazioni dei quotidiani

È il giorno di Roma-Gent, partita valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, dove la squadra giallorossa è chiamata alla reazione, provando a battere i belgi per mettersi definitivamente alle spalle questo periodo negativo di inizio anno e presentarsi quindi fra una settimana, nel match di ritorno, con un risultato positivo. Fonseca schiererà il solito 4-2-3-1 con il ritorno di Mancini in difesa, in coppia con Smalling, e con i terzini Santon, in vantaggio su Spinazzola (Bruno Peres è fuori dalla lista Uefa) e Kolarov. Sulla mediana agiranno Veretout e Cristante dietro la linea di trequartisti formata da Carles Peres che, come confermato ieri in conferenza stampa dall'allenatore portoghese, scenderà per la prima volta in campo da titolare, Pellegrini e uno tra Mkhitaryan e Kluivert. Davanti schierato l'inamovibile Dzeko con la fascia di capitano.

Queste le probabili formazioni dei principali quotidiani nazionali

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA REPUBBLICA: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

IL ROMANISTA: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko