Petrachi: «Roma, un mercato difficile. Qui non arriva Paperone»

Prima della presentazione dei tre nuovi acquisti approdati nella Roma nel corso della finestra di mercato invernale, ovvero Perez, Villar e Ibanez, è intervenuto il d.s. Petrachi il quale si è espresso contro la stampa in questi termini: «Quando si dicono delle cazzate, se non fermi l’emorragia passano per cose vere. Non amo le calunnie e le falsità che spesso escono fuori in maniera vigliacca.Oggi sono la persona che volete attaccare, non c’è problema». E sul mercato appena conclusosi il dirigente salentino ha aggiunto: «Credo che i giovani siano linfa per l’immediato e per il futuro. Le difficoltà nel mercato di gennaio sono state importanti. Lo sanno anche i muri: un cambio di proprietà crea scompensi e problematiche. Non sei padrone e libero di fare quello che vuoi. Ho spiegato ai calciatori: presto potrebbe succedere qualcosa, oppure no. Il vostro dovere, però, è pedalare forte. Non pensate che arrivi Paperon de’ Paperoni e compra chissà chi. Il progetto è partito 6 mesi fa e non cambia».

(corsera)