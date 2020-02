Nela e quell'abbraccio dei romanisti. Venditti: «Sebino è un uomo fortissimo»

Il mondo romanista è rimasto scosso dopo l'intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Sebino Nela in cui ha confessato di avere un tumore. L'ex terzino giallorosso non ne ha voglia di parlarne ancora, ma dopo quelle parole ha ricevuto tante chiamate e messaggi di incoraggiamento da parte dei tifosi della Roma e non solo. Tra questi c'è anche quello del cantautore romano e romanista Antonello Venditti. “Correndo correndo” «è una canzone - ricorda Venditti - che è stata scritta per l'infortunio al ginocchio di Sebino ma in realtà, come storia, inizia da Rocca, continua proprio con Nela, prosegue con Totti e ora, purtroppo, Zaniolo. Anzi, spero che finisca con Nicolò. Questo per rimanere nell'ambito sportivo. Per il resto c’è poco da dire: ho conosciuto il calciatore Nela, ho conosciuto l'uomo. E quell'uomo è fortissimo. E io gli mando il più grande degli abbracci».

(gasport)