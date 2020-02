È l’ora capire chi è da Roma e chi no

Si doveva vincere, senza discussioni. Ma di scontato nella Roma ultimamente non c'è niente, quindi bisogna godersi la vittoria contro il Lecce e bisogna tenersela stretta per quello che vale e per come è venuta. Hanno fatto tutti o quasi bene, si è vista una squadra che aveva voglia di giocare. Adesso la bravura sarà evitare di passare in un colpo solo dalla depressione all'entusiasmo. In attesa del cambio di proprietà, tutti devono ancora dimostrare, e conquistare, tutto. E' ora di far vedere in campo cosa è davvero la Roma e chi è davvero da Roma.

(Corsera - P. Di Caro)