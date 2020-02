Calciotto, Totti alza il gomito: scoppia la rissa

Rissa sfiorata al Totti Sporting Club, dove la squadra di Francesco Totti ha affrontato il Frosinone nel match di Serie A di Lega Calcio a 8. A pochi minuti dal triplice fischio del match Francesco Totti, per recuperare un pallone rinviato dal portiere, ha allargato troppo il braccio finendo per colpire il capitano ciociaro Iannuccillo, costretto ad abbandonare momentaneamente il campo per un taglio sul volto causato proprio dallo scontro. A bordo campo è scoppiato dunque il caos, con le due panchine su di giri, e il numero 10 che ha cercato di fare da pacere. Alla fine il match è finito 2-2, con Totti con il ghiaccio al gomito e Iannuccillo medicato al volto.

(il messaggero)