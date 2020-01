Villar: nella bufera a Valencia, la rinascita all'Elche

Prima la delusione, poi la ripartenza dalla Roma. Due storie simili quelle di Carles Perez e quella di Gonzalo Villar.

Cresciuto nell’Elche, nel 2015 quando il club fallì fu ceduto al Valencia per 200.000 euro. È arrivato al Valencia Mestalla e si è fatto strada arrivando a debuttare in prima squadra. Poi qualcosa è andato storto: “Sono finito in mezzo a una guerra tra due dirigenti che non si amavano, conflitto del quale io non ero al corrente – ha raccontato a Marca –. Io non volevo andar via, a Valencia ho passato tre anni meravigliosi e la mia intenzione era quella di rinnovare il contratto. Però malconsigliato ho firmato un documento senza leggerlo e senza alcuna idea di questioni legali e sono finito in un ciclone.”.

Villar è finito all’Elche, in Segunda, col Valencia che si è tenuto l’80% del suo cartellino ma che non voleva riprenderlo dopo quanto era successo. Ora l'occasione Roma

(Gasport)