Stadio, archiviata l'indagine contro Raggi

La sindaca di Roma Virginia Raggi esce dall'unico filone giudiziario che sul fronte Tor di Valle l'aveva portata nel registro degli indagati con l'accusa di abuso d'ufficio. Il Tavolo della Libera Urbanistica aveva segnalato il mancato passaggio in consiglio comunale prima della pubblicazione delle osservazioni; ma anche le sospette violazioni di legge avvenute nel consiglio municipale dell'Eur per dichiarare il pubblico interesse sulla decisione della giunta approvata poi in Campidoglio. "Ancora una volta la decisione del Tribunale ha spazzato via tutto il fango che hanno tentato di gettarmi addosso", ha commentato Raggi su Facebook. Il giudice per le indagini preliminari infatti ha accolto la seconda richiesta di archiviazione sollecitata dalla procura.

(Il Messaggero)