ROMA-JUVENTUS: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - Tutti d’accordo: sarà difesa a 3. Paulo Fonseca rivoluziona la Roma per la sfida di questa sera contro la Juventus. In porta davanti a Pau Lopez ci saranno Cetin, Mancini e Smalling, con Florenzi e Kolarov sugli esterni che in fase di non possesso si abbasseranno a formare una linea a 5. Veretout e Diawara inamovibili in mediana, così come Pellegrini e Zaniolo che agiranno sula trequarti alle spalle di Edin Dzeko

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Pallegrini; Dzeko

