Petrachi ora si chiude in difesa. Il nome nuovo è il croato Sosa

Se verrà ufficializzato lo scambio Politano-Spinazzola (in questo momento in bilico), ci sarà bisogno di intervenire nuovamente sul mercato alla ricerca di un terzino sinistro, sebbene la Roma fa sapere che sugli esterni di difesa a livello numerico sia completa: infatti ci sono Kolarov, Santon, Florenzi e Bruno Peres. Tuttavia Petrachi non sa quanto potrà contare sul brasiliano visto che l'ultima volta che è sceso in campo è datata il 31 ottobre: 14 minuti contro il Guarani, nella serie B brasiliana.

Intanto il direttore sportivo prosegue la ricerca. Troppi i 10 milioni richiesti per Barisic dai Rangers Glasgow che continuano a rifiutare la formula del prestito con diritto di riscatto (a 5) proposta dai giallorossi. È per questo che c'è stata la virata sull'under 21 dello Stoccarda Sosa e sono state chieste informazioni sul classe 1992 del Bordeaux Benito. Ma prima bisogna vendere con Juan Jesus richiesto da Fiorentina e Cagliari che hanno offerto la soluzione del prestito, mentre a Trigoria il difensore viene valutato 6 milioni. Under continua a essere pressato dal Milan che propone lo scambio con Suso, operazione poco gradita alla Roma. Sulla mediana si monitorano Villar dell'Eche e Marcos Antonio dello Shakhtar, mentre è stato già preso il centravanti del Verona Jurgens ed è stato offerto Coman, under 21 romeno che milita nel FCSB, l'ex Steaua.

(Il Messaggero)