Peres, un rientro condizionato: se sbaglia è addio

Nell'allenamento di ieri, a Trigoria, si è rivisto Bruno Peres. IL terzino è tornato dal prestito in Brasile, mettendosi a disposizione di Paulo Fonseca, proprio colui a cui negò, col" piedone", una vittoria in Champions ai tempi dello Shakhtar. Acquistato nel 2016 dal Torino proprio di Petrachi, in giallorosso non è riuscito a decollare, specie per alcune vicissitudini fuori dal campo, come la denuncia penale per guida in stato di ebrezza. Lui si è messo a disposizione, Fonseca cerca un terzino destro, Petrachi è disposto a dargli un'altra chance, ma se sbaglia va a casa.

(Il Messaggero)