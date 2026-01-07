Come va col cricket?

LR24 ( AUGUSTO CIARDI ) - Per sorprendersi delle reazioni di Gasperini, che preferisce tenere la benzina nella tanica dribblando i microfoni a Lecce, bisogna essere digiuni di calcio. Perché può sorprendersi chi fino a ieri era esperto di cricket o di beach volley. Da ieri enfasi e presunte sorprese. Perché? Perché arriva la delegazione presidenziale, di cui si parla da giorni, e al contempo l'allenatore salta il post partita in TV e in sala stampa? Ci si sorprende perché Gasperini mette pressione alla dirigenza per ingaggi mancati in estate e già in ritardo a gennaio? Premesso che semmai ci si dovrebbe sorprendere e anche arrabbiare per i mancati ingaggi in estate e già in ritardo a gennaio, non ci si può sorprendere se Gasperini accende confronti coi dirigenti. Per conoscere il modo di fare del tecnico non serve l'esperienza di un operaio di Bergamo alta abbonato in curva Pisani al Brumana dal 1980. Non è necessario chiamare il vecchio cronista dell'Eco di Bergamo. È il suo modo di fare, non per mitomania o egocentrismo, ma perché lui lavora così, e questo lavoro, ovunque sia andato, anche in questi primi mesi romani, porta frutti, in termini di risultati e di valorizzazione del patrimonio tecnico. Gasperini e Massara muso a muso? E che sarà mai? I confronti accesi, se funzionali, portano benefici. Spazzano via gli equivoci. L'importante è non alimentare il vittimismo. La finalità delle discussioni di mercato è il miglioramento delle squadre. Gli allenatori alla Gasperini non fanno "casino" per hobby, hanno il polso della situazione più di dirigenti, consiglieri e proprietari. Chi si offende fa una fatica doppia.

