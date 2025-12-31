Più punti, meno bro

LR24 ( AUGUSTO CIARDI ) Quarto posto in classifica. Più sette sul Bologna (potenzialmente più quattro), più nove sulla Lazio, più undici sull'Atalanta, impietoso il confronto con la Fiorentina, tutte squadre che negli ultimi anni spesso sono arrivate nettamente davanti alla Roma. Quarto posto in classifica viaggiando a una media gol di poco superiore a uno a partita. Al netto di lacune strutturali non cancellate dallo scorso mercato, che di fatto ha prodotto l'ottimo innesto di Wesley, l'utilissimo inserimento, graduale, di El Aynaoui, e la speranza che prosegua il cammino intrapreso Ziolkowski, in attesa di Ghilardi, con la speranza che Ferguson faccia ricredere tutti e tenendo in squadra gente che sembrava certo se ne andasse in estate (Pellegrini, Baldanzi, Dovbyk, in parte Pisilli ed Hermoso).

Il quarto posto a girone di andata quasi concluso non va sottovalutato. Soprattutto perché le rivali (cinque squadre per quattro posti) hanno rose più folte e più complete. Nel calcio quasi tutto è opinabile, dal modulo alla scelta dei titolari. I numeri non si possono confutare. La Roma non vincerà la coppa del sistema solare perché ha chiuso l'anno solare davanti a tutti, certe classifiche servono soltanto a riempire le pagine dei giornali sotto le feste, ma dimostra che il lavoro di allenatori seri, preparati, maniacali nel lavoro, diversi da ciò che troppo spesso piace a questa città figlia del volemose bene e del semo tutti fratelli, tutti Bro, può pagare. Con un mercato adeguato, la Roma avrà le armi per tornare in zona Champions League dopo una vita. È necessario questo sforzo, col tempismo giusto.