-2 a Roma-Lille: domani la conferenza di Gasperini, si scaldano Ferguson e El Aynaoui. Dybala accelera per recuperare. I numeri incoronano Svilar come top d'Europa

Una giornata di attese in casa Roma. La squadra prepara la sfida di Europa League contro il Lille, con Gasperini che sembra orientato a dare spazio a Ferguson ed El Aynaoui. La notizia più bella arriva da Paulo Dybala, che annuncia sui social la futura paternità, e allo stesso tempo prosegue a grandi passi il suo recupero con doppie sedute di allenamento, puntando alla convocazione tra Lille e Fiorentina. È anche una giornata in cui si celebrano le statistiche da record di un super Svilar, definito il migliore d'Europa, e si registra l'ennesima dimostrazione d'amore dei tifosi, in lunga coda per i biglietti del big match contro l'Inter.
MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO
