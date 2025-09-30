ORSI: "Se Pellegrini sta bene diventa un valore aggiunto per ogni squadra" - MANGIANTE: "Dybala sarà utilizzato più per l'ultima mezz'ora"

Mancano due giorni a Roma-Lille, prossimo match dei giallorossi, impegnati giovedì pomeriggio in Europa League. Le voci dell'etere romano si concentrano su diverse individualità giallorosse, da Pellegrini a Dybala passando per Koné. "Se Pellegrini sta bene diventa un valore aggiunto per qualsiasi squadra", il pensiero di Nando Orsi. "Quando Dybala tornerà sarà utilizzato molto più per l'ultima mezz'ora che dall'inizio", così Angelo Mangiante sulla Joya.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

In questa fase di costruzione significa tanto portare a casa partite sporche. Non mi stupirebbe vedere El Shaarawy dal primo e Pellegrini nell'ultima mezz'ora. Quando Dybala tornerà sarà utilizzato molto più per l'ultima mezz'ora che dall'inizio (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)

Se Koné si spoglia di un po’ di presunzione può fare l’ultimo step per diventare un giocatore totale (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Vedremo quanto cambierà Gasperini, mi aspetto diverse rotazioni: un cambio in difesa, uno a centrocampo, i due esterni, in attacco El Shaarawy e Ferguson (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se Pellegrini sta bene diventa un valore aggiunto per qualsiasi squadra (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pellegrini era stato accostato alla Fiorentina e qualcuno aveva storto la bocca, ma se ora vai a vedere il centrocampo della Viola… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)