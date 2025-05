Gasperini-Roma, intesa tra le parti nell'incontro a Firenze, ma il tecnico prende tempo per l'ok definitivo. Allegri al Milan, Conte resta al Napoli. Procedono gli scavi a Pietralata

La giornata di oggi è stata dominata dalle notizie sul fronte allenatori, con la Roma protagonista. L'atteso incontro a Firenze tra Gian Piero Gasperini e la dirigenza giallorossa, rappresentata da Ghisolfi, Ranieri e con la presenza della proprietà Friedkin, ha avuto un esito positivo. Il tecnico si è mostrato convinto del progetto e orientato ad accettare la proposta giallorossa, che prevederebbe un contratto triennale. Tuttavia, non c'è ancora l'accordo totale su tutti i punti e, soprattutto, manca la firma: Gasperini si è preso due o tre giorni di riflessione per dare il suo ok definitivo. Durante il colloquio sono stati affrontati temi cruciali come la programmazione e il mercato, e si è registrato un buon feeling tra le parti. La sensazione è che la Roma sia vicina a dare il via a una nuova era, ma bisognerà attendere la decisione finale dell'allenatore, mentre si monitorano eventuali interessamenti di altri club come la Juventus.

Ma il mercato degli allenatori è in pieno fermento e non riguarda solo i giallorossi. Il Milan ha ufficializzato l'addio a Conceição che sarà sostituito da Massimiliano Allegri, mentre a Napoli Antonio Conte avrebbe confermato la volontà di restare, iniziando a programmare il futuro. La Lazio continua a spingere per un ritorno di Maurizio Sarri, Daniele De Rossi resta un nome caldo per la Fiorentina e Vincenzo Italiano ha rinnovato con il Bologna. Sul fronte Roma, da segnalare anche novità sullo stadio a Pietralata con gli scavi che procedono, il rinnovo automatico di El Shaarawy e il riepilogo di fine stagione di Dovbyk.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

EL SHAARAWY: SCATTATE LE CONDIZIONI DEL RINNOVO

DOVBYK: "STAGIONE POSITIVA MA POTEVO FARE DI PIÙ. IMPRESSIONATO DALL'ENTUSIASMO DEI TIFOSI"

STADIO DELLA ROMA, CEDE L'ULTIMO OCCUPANTE. AVANTI CON GLI SCAVI

VIDEO - ECCO LA NUOVA MAGLIA HOME 2025/26: CONFERMATA LA PRESENZA DEI DETTAGLI ARANCIONI

CALCIOMERCATO ROMA: I GIALLOROSSI PENSANO A BIJOL. PIACE ANCHE A FIORENTINA E NAPOLI

CALCIOMERCATO ROMA: PASALIC VERSO IL RINNOVO CON L'ATALANTA

CASO ZANIOLO: ALMAVIVA E LITTI IN PROCURA FEDERALE PER RISPONDERE SU QUANTO ACCADUTO DOPO FIORENTINA-ROMA (VIDEO)

LIVE - CALCIOMERCATO, GASPERINI-ROMA: INCONTRO POSITIVO A FIRENZE, IL TECNICO SI PRENDE QUALCHE GIORNO PER L'OK. RANIERI E GHISOLFI RIENTRATI A ROMA (FOTO)

LIVE - MERCATO ALLENATORI: ALLEGRI FIRMA COL MILAN, CONTE CONFERMA LA VOLONTÀ DI RESTARE AL NAPOLI. LA LAZIO SPINGE PER SARRI, DE ROSSI IN CIMA ALLA LISTA DELLA FIORENTINA. ITALIANO RINNOVA CON IL BOLOGNA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

LR24