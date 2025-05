FELICI: "Gasperini è una soluzione buona, pur con delle controindicazioni" - TORRI: "È un allenatore da progetto"

La Roma sembra ormai aver individuato in Gian Piero Gasperini il prossimo allenatore. E nell'etere romano si analizza la scelta del club giallorosso. "Gasperini può piacere o può non piacere, io la ritengo una soluzione buona, pur con delle controindicazioni, ma se se ti piace lo devi chiudere oggi", il pensiero di Antonio Felici. Così invece Piero Torri: "Perché Gasperini e non Allegri? Perché il primo è più da progetto, e il secondo da instant team. E siccome penso che la Roma abbia maturato l’idea che serva un progetto, allora si è pensato a Gasperini, che a Bergamo è stato in grado di trasformare una squadra da zona salvezza a una da Champions League."

La garanzia alla Roma è Claudio Ranieri, quindi mi fido dell'accoppiata con Gasperini. Se hanno deciso di scegliere lui è perché il tecnico dell'Atalanta ha tanta motivazione e in poco tempo convincerà tutti del suo valore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non credo che la Roma si faccia problemi a dare tutti quei soldi a Gasperini, bisognerà capire solo se la rosa verrà rivoluzionata o se si dovrà adattare. L'importante è la pazienza, ma non so se nella Capitale c'è la voglia di aspettare così tanto. All'Atalanta ci ha messo un bel po' (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma vuole chiudere il prima possibile. Gasperini deve prima rescindere con l'Atalanta, ma avverrà senza problemi (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)

