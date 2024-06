Pressing per Bellanova, rispunta l’idea Morata. Boom abbonamenti: rinnovate 20mila tessere

Manca sempre meno all'inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, anche se alcune trattative sono già entrate nel vivo da qualche tempo. La Roma continua a essere attivissima su questo fronte, con Morata, in rotta con i Colchoneros, e Bellanova che sembrano essere i due nomi più chiacchierati degli ultimi giorni, senza dimenticare il giovane Omorodion, per il quale si parla di un incastro con l'Atletico Madrid. Dall'Inghilterra, nel frattempo, non hanno dubbi: Abraham può partire per poco più di 20 milioni di euro. Non manca in ogni caso l'entusiasmo nella piazza giallorossa, viste le 20mila tessere già rinnovate dopo meno di una settimana dall'apertura della campagna abbonamenti.

