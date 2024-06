È Raoul Bellanova il nome scelto dalla dirigenza della Roma per la fascia destra. È alta la richiesta del Torino, che per il classe 2000 chiede una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Come scrive il portale dedicato al mercato, l'idea del club giallorosso è quella di inserire nell'operazione alcune contropartite, in particolare nomi di giovani della rosa che possono tornare ultili al Torino.

