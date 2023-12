-2 alla Juventus: Dybala ancora in gruppo. Mercato: stop alla trattativa per Bonucci, Renato torna al PSG

Fra mercato e campo si avvicina il big match di sabato sera fra Juventus e Roma. Mancano due giorni alla sfida Allegri-Mourinho e per il portoghese c'è una buona notizia: sta bene Paulo Dybala, il quale si è nuovamente allenato in gruppo, mettendo così nel mirino la gara contro la sua ex squadra. Dal mercato, intanto, arrivano novità importanti: stop alle trattative per Leonardo Bonucci, decisivi gli umori negativi della piazza. Finirà anzitempo l'esperienza di Renato Sanches nella Capitale: la Roma risolverà il prestito con il PSG. Dal governo arriva una clamorosa novità: salta il decreto Crescita.

I LINK ALLE NEWS PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA:

COSTA D'AVORIO: I CONVOCATI PER LA COPPA D'AFRICA. C'È NDICKA (FOTO)

FOTO - INSTAGRAM, DYBALA VERSO JUVENTUS-ROMA: "RICARICANDO LE BATTERIE"

DECRETO CRESCITA: NESSUNA PROROGA DAL GOVERNO

TRIGORIA: DOMANI ALLE 10.30 LA CONFERENZA STAMPA DI MOURINHO

CALCIOMERCATO ROMA: RENATO SANCHES TORNERA AL PSG, IL PRESTITO SARA RISOLTO

CALCIOMERCATO ROMA: FUMATA NERA PER BONUCCI. STOP DAL CLUB E MOURINHO PER I MALUMORI DELLA PIAZZA