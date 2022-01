2 i positivi in squadra: uno è Mayoral. Stop alla trattativa Calafiori-Cagliari

La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista dei due big match che l'attendono tra il 6 e il 9 gennaio, prima con il Milan e poi con la Juventus. In giornata è arrivata la comunicazione della Roma: i positivi in squadra sono due e uno di questi è Borja Mayoral. Lo spagnolo tramite i propri social ha rassicuro tutti: sta bene. Dal mercato arrivano novità soprattutto in uscita: bloccata momentaneamente la partenza di Calafiori.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA: BLOCCATA LA PARTENZA DI CALAFIORI. ECCO PERCHE'

FOTO E VIDEO - TRIGORIA, SQUADRA A LAVORO IN VISTA DEL MILAN: REGOLARMENTE IN GRUPPO PELLEGRINI

TRIGORIA: DUE CALCIATORI POSITIVI AL COVID (COMUNICATO)

CALCIOMERCATO ROMA, DERBY BELGA PER REYNOLDS: BRUGGE E ANDERLECHT SUL TERZINO. DIVERSE LE FORMULE

