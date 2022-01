Bloccata la partenza di Riccardo Calafiori in direzione Cagliari, nonostante non ci siano stati problemi tra le due società su cifre e modalità di trasferimento. Come riferisce Gianluca Di Marzio i motivi dietro la scelta della Roma sarebbero diversi: anzitutto Mourinho vorrebbe capire quali sono le vere condizioni di Leonardo Spinazzola, poi Tiago Pinto prima di lasciar partire Calafiori vorrebbe finalizzare l'acquisto di Maitland-Niles, esterno dell'Arsenal.

(gianlucadimarzio.com)

