FOTO - Gasperini all’Accademia dello Sport di Bergamo: partita a padel per il tecnico giallorosso

Nella giornata di ieri Gian Piero Gasperini ha fatto ritorno a Bergamo dove è stato l'ospite d'onore presso l'Accademia dello Sport per l'evento "Accademia per lo Sport di Bergamo per la Solidarietà". Un evento per celebrare i 50 anni del Torneo di tennis e padel dell'Accademia dello sport per la Solidarietà. E il tecnico giallorosso ha anche impugnato la racchetta per concedersi una partita di padel.