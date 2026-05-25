Instagram, Dodo della Fiorentina mette like al post della Roma. Poi lo rimuove (FOTO)

Il mercato della Roma in vista della prossima stagione sarà aiutato anche dalla qualificazione in Champions League ottenuta all'ultima giornata grazie alla vittoria per 0-2 in casa dell'Hellas Verona e tra i calciatori accostati al club giallorosso c'è anche Dodo della Fiorentina . Il terzino destro della Viola non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e sui social si è lasciato scappare un indizio che ha alimentato ulteriormente le voci su un possibile trasferimento nella Capitale: il brasiliano ha messo like alle foto dell'ultimo giorno della squadra a Trigoria pubblicate dalla Roma su Instagram, ma successivamente lo ha rimosso.



