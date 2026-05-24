Calciomercato Roma, Dodô sarebbe il primo obiettivo per la fascia. Apertura della Fiorentina

La Roma inizia a muoversi in vista della prossima finestra di mercato e per rinforzare le corsie laterali sarebbe emerso un nome preciso: Dodô. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Ceccarini attraverso il proprio profilo X, il laterale brasiliano della Fiorentina rappresenterebbe il principale obiettivo giallorosso per la fascia. Stando all’indiscrezione, il club viola avrebbe già manifestato apertura a una possibile cessione del classe 1998, scenario che potrebbe favorire eventuali sviluppi nelle prossime settimane. Profilo di spinta, esperienza in Serie A e caratteristiche perfettamente compatibili con il calcio di Gasperini, un giocatore particolarmente apprezzato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.
#Roma su #Dodo. Per la fascia è il principale obiettivo. La #Fiorentina ha già aperto alla sua cessione
— Niccolò Ceccarini (@NickCecca) May 24, 2026