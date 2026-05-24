Calciomercato Roma, Dodô sarebbe il primo obiettivo per la fascia. Apertura della Fiorentina

La Roma inizia a muoversi in vista della prossima finestra di mercato e per rinforzare le corsie laterali sarebbe emerso un nome preciso: Dodô. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Ceccarini attraverso il proprio profilo X, il laterale brasiliano della Fiorentina rappresenterebbe il principale obiettivo giallorosso per la fascia . Stando all’indiscrezione, il club viola avrebbe già manifestato apertura a una possibile cessione del classe 1998, scenario che potrebbe favorire eventuali sviluppi nelle prossime settimane. Profilo di spinta, esperienza in Serie A e caratteristiche perfettamente compatibili con il calcio di Gasperini, un giocatore particolarmente apprezzato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

#Roma su #Dodo. Per la fascia è il principale obiettivo. La #Fiorentina ha già aperto alla sua cessione — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) May 24, 2026



