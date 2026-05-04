Calciomercato Roma, conferme sull'interesse per Dodo: la Fiorentina lo valuta 20 milioni

Gian Piero Gasperini vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e si aspetta l'arrivo di almeno un esterno. Nella lista dei desideri della Roma c'è anche Dodo, classe '98 legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Come rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, il club giallorosso si è iscritto alla corsa per il calciatore brasiliano (piace a diverse società italiane) e a fare il suo nome è stato proprio l'allenatore. La trattativa per il rinnovo con la Viola è ferma da tempo e la mancata partecipazione alle coppe europee potrebbe costringere i toscani a cedere i pezzi più pregiati della squadra: tra i possibili partenti c'è proprio Dodo, il quale viene valutato circa 20 milioni di euro.
(calciomercato.it)