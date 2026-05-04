Calciomercato Roma, conferme sull'interesse per Dodo: la Fiorentina lo valuta 20 milioni

Gian Piero Gasperini vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e si aspetta l'arrivo di almeno un esterno. Nella lista dei desideri della Roma c'è anche Dodo , classe '98 legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Come rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, il club giallorosso si è iscritto alla corsa per il calciatore brasiliano (piace a diverse società italiane) e a fare il suo nome è stato proprio l'allenatore. La trattativa per il rinnovo con la Viola è ferma da tempo e la mancata partecipazione alle coppe europee potrebbe costringere i toscani a cedere i pezzi più pregiati della squadra: tra i possibili partenti c'è proprio Dodo, il quale viene valutato circa 20 milioni di euro.

(calciomercato.it)