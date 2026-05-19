Instagram, Arena eletto 'Miglior rivelazione' della Primavera 1: "Un onore. Ringrazio la Roma per questa stagione fantastica" (FOTO)

Arrivato in estate dal Pescara, Antonio Arena si è subito imposto in Primavera e in 25 partite di campionato ha messo a referto 10 reti. Questi numeri hanno convinto Gian Piero Gasperini a chiamarlo anche in prima squadra e l'attaccante classe 2009 non ha deluso le aspettative, segnando un gol all'esordio tra i grandi nella sconfitta per 2-3 contro il Torino in Coppa Italia. Nella giornata di ieri il diciassettenne è stato nominato "Miglior Giovane Rivelazione" del campionato Primavera e su Instagram ha espresso tutta la sua gioia: "Miglior Giovane Rivelazione, Primavera 1 2025/26. Grazie Sportitalia per questo premio, è un onore per me. Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia, che mi sostiene sempre. Ringrazio anche la società della Roma, tutto lo staff e i miei compagni di squadra. Grazie per questa stagione fantastica".



