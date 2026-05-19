Primavera Best Awards: premiati Terlizzi e Arena. I complimenti della Roma su X: "Pronti per i playoff" (FOTO)

Nella giornata di ieri è andata in scena a Milano la cerimonia dei "Primavera Best Awards di Sportitalia" e tra i giocatori premiati ci sono anche due romanisti: il difensore Federico Terlizzi è stato inserito nella Top 11 e l'attaccante Antonio Arena è stato nominato "Miglior Giovane Rivelazione" del campionato. "Ieri a Milano Antonio Arena e Federico Terlizzi sono stati premiati al Primavera Best Awards di Sportitalia - i complimenti della Roma su X -. Pronti per i Playoff di giovedì 21 Maggio alle ore 18 contro il Bologna allo stadio Tre Fontane. Forza ragazzi!".

Ieri a Milano Antonio Arena e Federico Terlizzi sono stati premiati al Primavera Best Awards di Sportitalia ?



Pronti per i Playoff di giovedi 21 Maggio alle ore 18 contro il Bologna allo stadio Tre Fontane ?



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