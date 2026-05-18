Primavera 1 Best Awards: Arena "Rivelazione" della stagione, Terlizzi nella Top 11

La Roma Primavera si prepara alla fase finale del campionato dopo aver chiuso la regular season al quarto posto. In attesa della sfida dei playoff contro il Bologna, in programma il 21 maggio alle 18:00 al Viola Park, due giovani giallorossi sono stati protagonisti ai "Primavera 1 Best Awards 2026".

La cerimonia, svoltasi allo Sportitalia Village, ha premiato le eccellenze del torneo giovanile. Antonio Arena ha ricevuto il riconoscimento come "Rivelazione" della stagione. L'attaccante italo-australiano, punto di riferimento per la squadra di Federico Guidi, si è distinto anche in prima squadra sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, segnando un gol in Coppa Italia contro il Torino.

L'altro premiato è Federico Terlizzi. Il difensore centrale, classe 2007, è stato inserito nella formazione ideale ("Best XI") del campionato. I due riconoscimenti confermano la qualità del lavoro del settore giovanile giallorosso, pronto ora a dare l'assalto al titolo che manca dal 2016. In caso di passaggio del turno contro i rossoblù, la Roma affronterà la Fiorentina in semifinale il 24 maggio.