Hellas Verona-Roma, Wesley e Tsimikas seguono il match da casa: da "Forza Roma" a "Daje" (FOTO)

Allo Stadio Bentegodi va in scena l'attesissima partita tra Hellas Verona e Roma e Gian Piero Gasperini non può contare né su Wesley ne su Kostas Tsimikas: il primo è squalificato dopo il cartellino rosso rimediato nel Derby della Capitale, mentre il secondo è stato fermato da tonsillite e febbre. Entrambi i giocatori sono rimasti quindi a casa e stanno seguendo la sfida in tv: "Forza Roma", il messaggio del brasiliano, seguito dal "Daje" del greco.