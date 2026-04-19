Instagram, Dybala festeggia Oriana: "Grazie per quello che fai per noi". Il selfie con la maglia giallorossa dopo la nascita della figlia (FOTO)

Paulo Dybala ha celebrato sui social il compleanno della moglie, Oriana Sabatini. L'attaccante argentino ha pubblicato una serie di scatti che ritraggono la compagna insieme alla figlia Gia, accompagnati da una dedica: "Buon compleanno splendida mammina! Grazie per tutto quello che fai per noi.. ti amiamo con l'anima e con il cuore. Non mi entra così tanto amore nel cuore". Tra le immagini caricate spicca il selfie scattato in ospedale, dopo la nascita della bambina. Nella foto, sotto il camice sanitario verde, Dybala sembra indossare una maglia della Roma.

Nel frattempo, il numero 21 giallorosso è vicino al rientro in campo, come confermato ieri da Gasperini . Il recupero dell'argentino procede e il suo ritorno tra i convocati è più vicino.



