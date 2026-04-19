Gasperini e il punto sugli infortunati: "Dybala, Wesley e Koné sono in dirittura d'arrivo. Pellegrini? Rientro più distante"

Al termine del pareggio interno contro l'Atalanta Gian Piero Gasperini ha fatto il punto in conferenza stampa sulla situazione infortunati. Il tecnico spera di riavere dei pezzi fondamentali della rosa per le ultime cinque partite: "È una speranza. Mi auguro una certezza, però. Non so tra quanto ritornano. Ci conto molto. Quello più distante è Pellegrini, poi Koné, Dybala e Wesley sono in dirittura d'arrivo".