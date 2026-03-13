X, il countdown della Roma in vista del lancio del nuovo main sponsor: "Senti la passione dal vivo" (VIDEO)

Oggi è un giorno speciale per la Roma e alle ore 12 si terrà la presentazione del nuovo main sponsor presso il "Salone delle Colonne" in Piazza Guglielmo Marconi. Dopo una lunghissima attesa, il club giallorosso ha scelto di puntare su Eurobet.live, che garantirà 16 milioni di euro a stagione (bonus inclusi) fino al 30 giugno 2029. In attesa dell'annuncio, la società capitolina ha pubblicato su X un'anticipazione: "Senti la passione dal vivo", il messaggio che compare nel video.



