Roma-Eurobet: venerdì alle 12 la conferenza di presentazione del nuovo sponsor

La Roma presenterà il suo nuovo sponsor venerdì 13 marzo alle ore 12:00. Il club ha comunicato che la conferenza stampa si terrà presso il "Salone delle Colonne" in Piazza Guglielmo Marconi.
Il partner, come anticipato nei giorni scorsi da diverse indiscrezioni, sarà Eurobet.live. Secondo quanto emerso, l'accordo con la società di scommesse porterà nelle casse giallorosse 16 milioni di euro a stagione per una durata di tre anni e quattro mesi, quindi fino a giugno 2029.
? Presentazione Sponsor #ASRoma EUROBET
— laroma24.it (@LAROMA24) March 11, 2026