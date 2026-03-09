Main sponsor: accordo raggiunto con Eurobet per 16 milioni all'anno fino al 2029, venerdì la presentazione

La Roma ha il suo nuovo main sponsor. Secondo quanto rivelato dall'emittente radiofonica, la società giallorossa ha raggiunto un accordo con Eurobet. L'intesa con la società di scommesse è stata dunque finalizzata e presto sarà resa pubblica. L'annuncio dovrebbe arrivare entro il termine di questa settimana. Se le tempistiche saranno confermate, è possibile che lo sponsor compaia sulle maglie giallorosse già dalla trasferta di domenica prossima contro il Como.

(teleradiostereo.it)

Per sancire ufficialmente la partnership, secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, è già stato fissato un evento per venerdì, che vedrà la partecipazione della squadra al completo. Si chiude così la ricerca, durata mesi, dello sponsor di maglia che accompagnerà la Roma nelle prossime stagioni.

L’#ASRoma ha il nuovo main sponsor: accordo con #Eurobet. Venerdì l’evento con la squadra per sancire la partnership. Confermata l’anticipazione di Stefano Casini (@AssodiRoma)@tempoweb pic.twitter.com/Jufrp8tL0e — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) March 9, 2026





Emergono ulteriori dettagli riguardo all'accordo tra il club giallorosso ed Eurobet. Secondo quanto riportato dal giornalista Piero Torri ai microfoni dell'emittente radiofonica, il contratto prevede un'introito nelle casse giallorosse di 16 milioni di euro all'anno e ha una durata di 3 anni e 4 mesi.

(Manà Manà Sport)