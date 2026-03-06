Outfit biancoceleste nella commissione per il nuovo stadio: sfottò dei consiglieri

La questione nuovo stadio continua ad incombere a Roma e si arricchisce giorno dopo giorno di nuove pagine, alcune anche a dir poco comiche.

L'ultimo appuntamento arriva dalla commissione congiunta Mobilità Urbanistica e Ambiente dove, come riportato da Alessio Di Francesco su X, alcuni consiglieri si sono resi protagonisti di un vero e proprio sfottò verso uno dei presidenti di commissione, vestito con un outfit biancoceleste.

#StadioDellaRoma poco prima dell'inizio della commissione congiunta Mobilita Urbanista e Ambiente, alcuni consiglieri, mentre erano già collegati, hanno dato vita ad alcuni sfotto' scatenati dall'outfit biancoceleste di uno dei presidenti — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) March 6, 2026





Ruberti (dg Roma Capitale): Non è che con questa delibera finisce l'iter per #StadiodellaRoma. Ci saranno altri passaggi importantissimi come l'assoggettabilità a Vas e la Conferenza di Servizi decisoria. Non si esaurisce qui né il dibattito né la procedura — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) March 6, 2026



