Dopo l'allenamento andato in scena al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella giornata di venerdì, Gian Piero Gasperini ha concesso ai suoi ragazzi alcuni giorni di relax. Bryan Zaragoza ha colto l'occasione per tornare nella "sua" Granada e assistere al match contro l'Huesca, valido per la trentaduesima giornata de LaLiga2. "A casa!", la didascalia che accompagna la foto scattata all'interno dell'Estadio Nuevo Los Carmenes e pubblicata dal calciatore spagnolo su Instagram. Zaragoza è molto legato al Granada dopo aver giocato sia nelle giovanili sia in prima squadra, con cui ha raccolto 58 presenze prima del trasferimento al Bayern Monaco nel febbraio del 2024.
Instagram, Zaragoza torna nella 'sua' Granada per assistere al match contro l'Huesca: "A casa!" (FOTO)
28/03/2026 alle 17:23.