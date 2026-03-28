Instagram, Zaragoza torna nella 'sua' Granada per assistere al match contro l'Huesca: "A casa!" (FOTO)

Dopo l' allenamento andato in scena al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella giornata di venerdì , Gian Piero Gasperini ha concesso ai suoi ragazzi alcuni giorni di relax. Bryan Zaragoza ha colto l'occasione per tornare nella "sua" Granada e assistere al match contro l'Huesca, valido per la trentaduesima giornata de LaLiga2. "A casa!", la didascalia che accompagna la foto scattata all'interno dell'Estadio Nuevo Los Carmenes e pubblicata dal calciatore spagnolo su Instagram. Zaragoza è molto legato al Granada dopo aver giocato sia nelle giovanili sia in prima squadra, con cui ha raccolto 58 presenze prima del trasferimento al Bayern Monaco nel febbraio del 2024.