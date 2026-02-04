X, la Roma ricorda Losi a due anni dalla scomparsa: "Giacomo core nostro"

La Roma ricorda Giacomo Losi, bandiera del club giallorosso, a due anni dalla scomparsa avvenuta il 4 febbraio 2024. La società ha omaggiato lo storico capitano con un messaggio carico d'affetto pubblicato su X: "GIACOMO CORE NOSTRO".

Nato il 10 settembre 1935, il leggendario difensore ha collezionato 386 presenze ufficiali con la maglia giallorossa e ha vinto due Coppa Italia (1963/64 e 1968/69) e una Coppa delle Fiere (1960/61).



