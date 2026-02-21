Wesley non stop: allenamento extra a casa con il fisioterapista personale per smaltire il problema alla caviglia (FOTO)

Gian Piero Gasperini può sorridere, dato che da ieri Wesley è tornato a lavorare con il resto del gruppo in seguito ad alcuni giorni di allenamento personalizzato. L'esterno brasiliano ha smaltito il trauma contusivo del compartimento mediale della caviglia sinistra rimediato nel corso del big match con il Napoli ed è stato convocato per la sfida di domani contro la Cremonese . Il classe 2003 sta facendo di tutto per tornare al 100% e si allena anche a casa con il fisioterapista personale Kaine Guedes Escobar: "Andiamo! Costanza nel processo", la didascalia che accompagna lo scatto pubblicato su Instagram in cui si vede Wesley svolgere un esercizio a corpo libero sul tappetino.