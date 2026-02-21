Roma-Cremonese, i convocati di Gasperini: c'è Wesley, tornano Hermoso e Koné. Assenti Dybala e Soulé

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio il match tra Roma e Cremonese, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e, come confermato dall'allenatore stesso in conferenza stampa , nella lista non figurano Paulo Dybala (infiammazione al ginocchio) e Matias Soulé (pubalgia). Recuperati, invece, Mario Hermoso, Wesley e Koné. Ancora assenti Stephan El Shaarawy, Evan Ferguson e Artem Dovbyk.

L'elenco dei convocati

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, Zaragoza

(asroma.com)