Roma-Cremonese, i convocati di Gasperini: c'è Wesley, tornano Hermoso e Koné. Assenti Dybala e Soulé

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio il match tra Roma e Cremonese, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e, come confermato dall'allenatore stesso in conferenza stampa, nella lista non figurano Paulo Dybala (infiammazione al ginocchio) e Matias Soulé (pubalgia). Recuperati, invece, Mario Hermoso, Wesley e Koné. Ancora assenti Stephan El Shaarawy, Evan Ferguson e Artem Dovbyk.
L'elenco dei convocati
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, Zaragoza
(asroma.com)