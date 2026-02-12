VIDEO - Instagram, quiz sulle Olimpiadi Invernali per Koné ed El Aynaoui: "Siamo pronti"

Momento di svago a Trigoria per Manu Koné e Neil El Aynaoui. I due centrocampisti sono stati protagonisti di un video pubblicato sui canali social ufficiali della Roma. Il club ha coinvolto i giocatori in un quiz a tema sport invernali, testando la loro preparazione sui Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Nel filmato i due, parlando in francese, hanno risposto a una serie di domande tecniche su diverse discipline, spaziando dallo sci alpino al curling, fino al pattinaggio artistico. Tra una risposta corretta e l'altra, c'è stato spazio per qualche battuta, con Koné che ha ammesso subito: "Non ho mai sciato, non mi piace sciare". Al termine del test, superato brillantemente, la coppia si è dichiarata scherzosamente "pronta" per assistere alle prossime Olimpiadi invernali.



