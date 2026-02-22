Instagram, Soulé esulta per la vittoria: "Daje". Mancini: "Bravi ragazzi!". Pisilli: "Un altro passo avanti" (FOTO)

Lontano dal campo per gestire la pubalgia che lo ha tenuto fuori dai convocati, Matias Soulé fa mancare il suo supporto alla Roma. Pochi istanti dopo il triplice fischio che ha sancito il netto 3-0 sulla Cremonese, l'attaccante argentino ha celebrato la vittoria sui social. Tramite una storia pubblicata sul suo profilo, Soulé ha ricondiviso la grafica del risultato finale accompagnandola con un semplice "daje", seguito dai cuori giallorossi.

All'argentino fa eco uno dei protagonisti della serata in campo, Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, che ha sfiorato il gol nel primo tempo colpendo una traversa, ha dedicato un post sul suo profilo social alla vittoria. "Daje Roma! Bravi ragazzi!", ha scritto il giallorosso ad accompagnamento di alcuni scatti del match.





Anche Pisilli ha celebrato l'importante vittoria sul suo profilo social condividendo le immagini della sua esultanza dopo la rete del 3-0, che ha accompagnato scrivendo: "Un altro passo avanti".



