Instagram, Ndicka dopo il 3-0 alla Cremonese: "Continuiamo ad andare avanti". Malen: "Daje Roma" (FOTO)

23/02/2026 alle 09:22.
La Roma strapazza la Cremonese con un netto 3-0, aggancia il Napoli al terzo posto in classifica e soprattutto sale a +4 sulla Juventus quinta a una settimana dallo scontro diretto. I giallorossi vincono grazie alle reti di Bryan Cristante, Evan Ndicka e Niccolò Pisilli ed è proprio il difensore centrale ivoriano a esultare su Instagram il giorno dopo l'importantissimo successo: "Continuiamo ad andare avanti", la didascalia che accompagna le foto pubblicate.


"Daje Roma", il messaggio di Donyell Malen su Instagram.