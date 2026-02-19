Instagram, il countdown di Dovbyk in attesa del rientro in campo: "Un mese è andato" (FOTO)

L'emergenza infortuni in casa Roma condiziona il lavoro di Gian Piero Gasperini da inizio stagione e l'allenatore giallorosso sta facendo a meno di Artem Dovbyk da oltre un mese. Il centravanti ucraino non scende in campo dal 6 gennaio e il 19 gennaio si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa di una lesione miotendinea alla coscia sinistra rimediata contro il Lecce. Il numero 9 ha pubblicato su Instagram alcune foto e ha dato il via al countdown in attesa del rientro in campo: "Un mese è andato", la didascalia che accompagna gli scatti tra vita quotidiana e lavoro in palestra e piscina.



