Instagram, El Shaarawy e Koné al lavoro in palestra insieme: prosegue il recupero dagli infortuni

Stephan El Shaarawy e Manu Koné proseguono i rispettivi programmi di recupero tra le mura del centro sportivo Fulvio Bernardini. A testimoniare l'impegno dei due calciatori è una foto pubblicata sui social proprio dal "Faraone", che ha condiviso un selfie scattato nella palestra di Trigoria insieme al centrocampista francese, accompagnato da emoticon che simboleggiano forza e lavoro. Entrambi sono attualmente fermi ai box per problemi fisici di diversa natura: Koné sta smaltendo una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra, mentre El Shaarawy è alle prese con la gestione di un'infiammazione al tendine d'Achille.