Instagram: Angelino verso il rientro a pieno regime. E lo spagnolo lancia una frecciatina con la canzone "Fake news" (FOTO)

Nella mattinata odierna la Roma si è allenata al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Cagliari , valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Alla seduta ha partecipato anche Angelino, il quale ha lavorato con il resto del gruppo: il terzino sinistro spagnolo sta cercando di tornare al 100% della condizione fisica e il rientro a pieno regime sembra sempre più vicino. Sul proprio profilo Instagram il calciatore ha pubblicato una foto dell'allenamento, accompagnata dall'emoji di una batteria ricaricata. Inoltre la storia è accompagnata dalla canzone "Fake news", una frecciatina rivolta alle indiscrezioni riguardanti la sua salute.