Trigoria: a parte Koné, Dobvyk, Ferguson e Dybala. Out Hermoso, Vaz e Venturino

La Roma è tornata a lavorare questa mattina a Trigoria in vista della sfida contro il Cagliari. Infermeria piena per Gian Piero Gasperini: all’allenamento di oggi infatti non ha preso parte in gruppo ben sette calciatori. Hanno lavorato a parte Koné, Dobvyk, Ferguson e Dybala. Out Mario Hermoso per una contusione al piede; Robinio Vaz ha accusato una lesione di primo grado al soleo sinistro e infine Lorenzo Venturino per influenza.