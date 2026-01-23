Clicky

X, il Friedkin Group celebra l'inno della Roma: "Rimane un simbolo della città e dei tifosi" (VIDEO)

23/01/2026 alle 00:32.
Dopo la bella vittoria ottenuta sullo Stoccarda in Europa League, anche la famiglia Friedkin ha espresso la propria gioia condividendo sui propri profili social, un video celebrativo dei 50 e più anni dall'uscita dello storico inno della Roma scritto da Antonello Venditti: "Siamo orgogliosi di celebrare oltre 50 anni dell'iconico inno 'Roma, Roma, Roma'. Mezzo secolo dopo, rimane un simbolo della città, del club e dei suoi tifosi".