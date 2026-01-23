X, il Friedkin Group celebra l'inno della Roma: "Rimane un simbolo della città e dei tifosi" (VIDEO)

Dopo la bella vittoria ottenuta sullo Stoccarda in Europa League, anche la famiglia Friedkin ha espresso la propria gioia condividendo sui propri profili social, un video celebrativo dei 50 e più anni dall'uscita dello storico inno della Roma scritto da Antonello Venditti: "Siamo orgogliosi di celebrare oltre 50 anni dell'iconico inno 'Roma, Roma, Roma'. Mezzo secolo dopo, rimane un simbolo della città, del club e dei suoi tifosi".

We’re proud to celebrate 50+ years of @OfficialASRoma iconic anthem, “Roma, Roma, Roma.” Half a century later, it remains a symbol of the city, the club, and its fans. pic.twitter.com/IHbmow0Q39 — The Friedkin Group (@friedkingroup) January 22, 2026



