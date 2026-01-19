X, gli auguri della Roma a Malen: "Buon compleanno!" (FOTO)

Esordio indimenticabile per Donyell Malen, il quale segna alla sua prima partita con la maglia della Roma. L'attaccante olandese disputa un primo tempo perfetto e sblocca il match contro il Torino al minuto 26 grazie al grande assist di Paulo Dybala. La rete rappresenta un regalo di compleanno anticipato, dato che proprio oggi il nuovo acquisto giallorosso compie 27 anni: "Buon compleanno, Donyell!", il messaggio della Roma su X.
Buon compleanno, Donyell! ? #ASRoma pic.twitter.com/hBAHN75ZHk
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 19, 2026